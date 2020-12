MILANO – Le urne hanno parlato. Ecco l’esito del sorteggio per gli ottavi di Champions League. Non sorridono la Lazio, che incrocia i campioni in carica del Bayern Monaco, e l’Atalanta che giocherà contro il Real Madrid. Più fortunata la Juve ha pescato il Porto.

Borussia Monchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Barcellona-PSG

Siviglia-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid