Champions League, ad Amazon le partite del mercoledì fino al 2024

MILANO – “Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione“.

Questa la nota ufficiale di Amazon, dopo essersi aggiudicata le partite di Champions League del mercoledì, in esclusiva per l’Italia. Acquisiti anche i diritti della Supercoppa, per tre stagioni a partire dal 2021/22. Dalla prossima stagione, quindi, fino al 2024 per vedere la competizione servirà anche l’abbonamento ad Amazon Prime Video.

