Cessione Milan: spunta il premio economico per Gazidis

Ivan Gazidis ha un contratto che scade a fine novembre e con l’avvento della nuova proprietà RedBird, che dovrebbe insediarsi a settembre, è probabile che non rinnovi. Nonostante il buon lavoro svolto, è possibile che arrivi un’altra persona a ricoprire il ruolo di amministratore delegato del Milan .

Dopo le esperienze in MLS e all’Arsenal, il manager sudafricano era stato fortemente voluto da Elliott come CEO della società rossonera. Adattarsi subito alla realtà italiana non è stato semplice, però poi il suo operato è stato positivo.