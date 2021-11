Cesari sugli episodi dubbi del derby: “Doveri ha fischiato benissimo”

Graziano Cesari ha parlato del derby tra nerazzurri e rossoneri di ieri ed ha analizzato gli episodi dubbi.

“Il difensore del Milan tocca il pallone ma anche Matteo Darmian. Intervento sicuramente sul pallone ma successivamente alza il piede ed è calcio di rigore senza nessun dubbio. Fallo genuino, giusto il giallo perché il giocatore cerca il pallone. Da regolamento è ammonizione”. Graziano Cesari che poi sugli episodi del secondo tempo dice: “Mai il rigore nel fallo di mano di Joaquin Correa su tacco di Ante Rebic, l’argentino non aumenta il volume del corpo, Doveri vede benissimo. Anche sul tiro di Alexis Saelemaekers nessun rigore di Hakan Calhanoglu con il braccio che non si stacca mai. Voto 8 in pagella per l’arbitro”. Queste le parole di Graziano Cesari che dà un voto alto a Daniele Doveri sull'arbitraggio nel match di ieri. Un derby d'altri tempi quello della madonnina. Tra due squadre che finalmente stanno tornando grandi e che stanno dando spettacolo per i propri tifosi.