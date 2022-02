Graziano Cesari: “Guida vede benissimo, ma la spinta c’è”

Graziano Cesari, ex arbitro italiano è intervenuto sul contatto di gioco che ha visto protagonisti Sanchez e Giroud nel derby di Milano.

SEI SEMPRE TU – Graziano Cesari ricorda un altro episodio prima del derby Inter-Milan: "In Inter-Juventus l’arbitro era Maurizio Mariani, ma non dimentichiamo che c’era Marco Guida al VAR. È lui che ha richiamato l’arbitro al VAR per l’episodio famoso di Denzel Dumfries e Alex Sandro: qualcosina c’è. Anche nel derby c’è un episodio che ha fatto discutere tantissimo, quello al 75′ del primo gol di Olivier Giroud. Inizia da un contrasto fra Giroud e Alexis Sanchez: Guida è posizionato benissimo, vede il tipo di contrasto e dice che per lui è regolare. L’azione prosegue, tiro di Brahim Diaz e scivolata vincente di Giroud. L’intervento di Giroud è regolare oppure no? Non c’entra se uno arriva sul pallone prima di un altro, c’entra se poi nella corsa e nella dinamica dell’intervento commette un’infrazione sull’avversario, penalizzandolo. La spinta c’è ed è molto forte, devo dire che per quello che mi riguarda ho una posizione estremamente netta. L’arbitro giudica, il VAR non può intervenire ed è inevitabile che ognuno di noi abbia un giudizio diverso. Il pallone è libero, la fisicità diversa ha un altro impatto: Giroud è nettamente più forte fisicamente di Sanchez, arrivando in corsa inevitabilmente c’è uno scontro. Non me la sento assolutamente di dire che Guida ha sbagliato, perché lui vede benissimo. Altra moviola dal derby Inter-Milan? A mio parere manca un cartellino giallo al 43′ per Theo Hernandez. Lui entra su Nicolò Barella allargando il braccio sinistro, è un intervento che viene sempre punito. Buonista in questo caso Guida"