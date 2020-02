Certezza Bennacer torna a disposizione: Kessie incognita

MILANO – Domenica, contro l’Inter, tornerà a guidare la mediana rossonera, Ismael Bennacer, costretto a restare fuori contro l’Hellas a causa della seconda squalifica per somma di ammonizioni. L’ex Empoli ne rimedia decisamente troppe, dieci, in totale, rimediate fin qui in campionato.. Un giocatore che dovrebbe completarsi in maniera adeguata con Bennacer è sicuramente Kessie, ma in termini pratici la situazione non è delle più rosee con l’ex atalantino che sforna prestazioni non sempre all’altezza delle aspettative e con troppe distrazioni.