Cerruti:”C’è una caratteristica che distingue i campioni dai buoni calciatori”

Il noto giornalista Alberto Cerruti ha parlato della situazione rossonero tra le colonne de La Gazzetta dello Sport.

Il discorso può valere per molti talenti delle nostre squadre, a cominciare dal milanista Leao. Il quale a 22 anni promette tanto con i suoi spunti in velocità, ma non mantiene in proporzione, come si è rivisto contro la Juventus. Nessun dubbio sulle sue qualità, semmai sulla sua continuità di rendimento. Appunto, perché i grandi giocatori si vedono nelle grandi partite e soprattutto all’età di Leao hanno già superato l’asticella che separa le promesse dalle certezze. A prescindere dal valore delle rispettive squadre, Del Piero a 22 anni appena festeggiati aveva già firmato il gol dell’ultima Coppa Intercontinentale della Juventus. Maldini di Intercontinentali ne aveva già sollevate due, mentre Ronaldo a 22 anni ancora da compiere con i suoi gol aveva regalato a Moratti la sua prima coppa europea. Il tempo rimane comunque dalla parte di Leao, mentre sembra l’unico avversario insuperabile per Ibrahimovic. Che non è mai stato una promessa, ma una certezza per tutte le squadre in cui ha giocato. Nel suo caso, quindi, il problema della continuità è soltanto legato alle sue condizioni fisiche perché a 40 anni, come era facile immaginare, non può giocare sempre come se ne avesse 22.