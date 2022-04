Cerruti:” Kessie? Assurdo contestare un proprio giocatore”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alberto Cerruti, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A.

Sui fischi di San Siro per Kessie: "Detto che se il Milan non vincesse lo Scudetto sarebbe una delusione e non un fallimento, dico che i tifosi devono fare i tifosi e come tali devono incitare i propri giocatori fino all'ultimo giorno che vestono quella maglia. Fischiandolo si mette in difficoltà il giocatore, la squadra e Pioli. Trovo assurdo contestare un proprio giocatore".