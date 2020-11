Cerruti: “Ibrahimovic come Maradona nell’86. Scudetto? Se non succederà non sarà un fallimento”

MILANO – Durante il programma radiofonico “Maracanà“, in onda sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto il giornalista Alberto Cerruti. Ecco cosa ha detto sul Milan:

MILAN IN FUGA – “Ci sono cinque motivi per cui il Milan può vincere lo Scudetto. Ibra ha un peso come solo Maradona nel Mondiale ’86. E poi il lavoro e i record di Pioli, poi l’assenza di pressioni, le difficoltà delle concorrenti e l’effetto sorpresa che c’è in certe stagioni. Se non succederà non sarà un fallimento, mentre lo sarebbe per Juve e Inter“.

INCIDERA’ IL FATTO CHE IL MILAN HA INIZIATO LA STAGIONE PRIMA? – “Questo sicuramente va valutato, ma c’è il rovescio della medaglia, nel senso che si può pagare alla distanza. Il Milan però ha dimostrato di avere un’eccellente forma atletica. E così non senti la fatica“.

CAMPIONATO GIA’ DELINEATO? – “Non è chiuso, anzi è apertissimo. Però il Milan non può essere più una sorpresa ma è una realtà. Ha il grande vantaggio di non doverlo vincere. L’obiettivo è quello di rientrare in Champions, poi tutto quello che viene è in più. Fa bene il Milan a tenere il profilo basso ma ci sono tanti elementi che giocano a suo favore“.