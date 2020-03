Centrocampo da rivedere, Milan: i piani per il futuro

MILANO – La Champions League è ormai sfumata, ma tra Coppa Italia e raggiungimento dell’Europa si può salvare il salvabile. Nel frattempo si pensa al mercato, un obiettivo importante potrebbe essere Rodrigo De Paul. Dalla Spagna fanno sapere che ci sarebbe già l’ok del giocatore, che probabilmente accetterebbe di trasferirsi in una squadra con obiettivi più importanti rispetto all’Udinese. A partire invece potrebbero essere Kessie e Krunic, per il primo c’è la Premier League, mentre il secondo potrebbe trovare fortune in Italia.