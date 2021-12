Milan, c’è un centrocampo da reinventare. Tonali unica certezza

Pioli deve ridisegnare il centrocampo rossonero in vista della partenza di alcuni titolari per la Coppa d’Africa.

Il Milanè pronto a iniziare al meglio il girone di ritorno. L’obiettivo dei rossoneri è continuare a vincere per non allontanarsi troppo dal primo posto in classifica, occupato dai cugini neroazzurri a 46 punti. La ripresa del campionato è fissata per il 6 gennaio alle 18:30, quando i diavoli affronteranno a San Siro i giallorossi. La ripresa degli allenamenti a Milanello invece è fissata per domani pomeriggio, dopo gli incontri fatti in via telematica in questi giorni. Piolidovrà fare a meno dei convocati per la Coppa d’Africa, che sonoKessié, Bennacer e Ballo-Touré. I giocatori mancheranno dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022, data della finale. Il mister dovrà fare a meno di loro per molte settimane, perciò sta valutando come modificare il centrocampo.