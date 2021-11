L’Atletico Madrid supera i rossoneri per un’attaccante

Il Milan sta osservando diversi calciatori, uno fra tutti Darwin Munez. L'uruguiano sarebbe finito sotto i riflettori anche dei Colchoneros

La dirigenza rossonera ha la volontà di portare a Milanello un'innesto di spessore in attacco. Massara e Maldini vorrebbero svecchiare il reparto offensivo, inserendo in rosa un profilo di prospettiva con un' età anagrafica meno pesante di quelle di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. La società di via Aldo Rossi infatti è in difficoltà fisico-atletica in questo periodo, a causa dei troppi infortuni muscolari.