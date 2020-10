Celtic-Milan: un big match dal sapore di Champions, in Europa League

MILANO – Milan e Celtic, questa sera, si affronteranno, per la prima volta, in Europa League. In passato infatti le due formazioni si sono affrontate 10 volte in Champions League con i rossoneri in vantaggio negli scontri con 6 vittorie. I biancoverdi, d’altro canto, hanno vinto solamente una volta imponendosi sul club meneghino per 2 a 1 nel lontano 2007. Le restanti partite invece sono finite con un pareggio.

ULTIMI MATCH IN EUROPA LEAGUE – Il Celtic ha fatto del proprio stadio, il Celtic Park, la propria fortezza in questa competizione dove è imbattuto nelle ultime ultime 4 partite, grazie a 3 vittorie e 1 pareggio. Il Milan, invece, nele sue ultime quattro partite di Europa League ha un ruolino di marcia tutt’altro che esaltante: una vittoria, contro il Dudelange per 5 a 2, subendo in almeno tre occasioni due gol.