Celtic, McGregor: “Contro il Milan per rimetterci in sesto”

Le ultime notizie da casa Celtic

MILANO – Callum McGregor, centrocampista del Celtic, si è così espresso ai canali ufficiali del club scozzese in vista della sfida contro il Milan: “Quando si perde una partita nel derby ci sono domande e dobbiamo affrontarle. Lo abbiamo fatto a dicembre e da lì siamo ripartiti. Dobbiamo prendere quell’esperienza, imparare da questo e tornare a correre. Dobbiamo prendere fiducia da quello che ci è successo l’ultima volta”.

SUI TIFOSI: “Quello che direi è che dobbiamo restare calmi e dobbiamo stare insieme. Prima riusciamo a riportare i tifosi nello stadio, meglio è, perché ci aiutano moltissimo.

SULLA FIDUCIA: “Dobbiamo mantenere la fiducia, fidarci della squadra e fidarci del manager e di quello che stiamo facendo. Siamo stati qui un sacco di volte prima e abbiamo un sacco di esperienza”.

SUI GIOCATORI ASSENTI: “A volte, quando ti mancano quei giocatori chiave, poi, inconsciamente, hai quel piccolo dubbio che non dovrebbe esserci, ma dobbiamo tutti accettare la responsabilità come squadra quando non giochiamo bene”.

SUL MILAN: “Dobbiamo mettere il piede per terra e la cosa buona è che questa settimana abbiamo una grande partita contro il Milan per rimetterci in sesto”.