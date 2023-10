Cellino su Tonali: “Mi fido di Tonali, Milano è una città…”

Massimo Cellino, proprietario del Brescia in cui Sandro Tonali è esploso e cresciuto, è stato intervistato dal Telegraph...

Massimo Cellino, proprietario del Brescia in cui Sandro Tonali è esploso e cresciuto, è stato intervistato dal Telegraph e ha preso le difese del suo ex pupillo che oggi è coinvolto nel caso scommesse che ha messo a soqquadro il calcio italiano. Queste le parole di Cellino: "Tonali è un grande giocatore, è pulito e lavora per essere tra i migliori.

Ma Milano è una città in cui è facile frequentare cattive compagnie È coinvolto in qualcosa di stupido, da sedicenti amici a cui in realtà di lui non importa un c… perché vogliono solo approfittarne. Mi fido di lui, al 100%".

