Ceferin: “Grande professionalità dell’ECA nella vicenda SuperLega”

Il numero uno dell'UEFA Ceferin è intervenuto durante il rapporto dell'ECA lodando Al-Nasser. Non poteva mancare un riferimento alla Superlega

Non potevano mancare, naturalmente, una battuta sulla Superlega. Ecco le parole del capo del calcio europeo: "Non si può ignorare che anche l’ECA è stata significativamente colpita dalla minaccia di fuga. Qui vorrei riconoscere la professionalità della vostra organizzazione e dei membri dei club che hanno riconosciuto il cinismo della Superlega europea e hanno scelto di stare dalla parte giusta della storia. La vostra risoluzione di stare al fianco della UEFA e del resto della comunità calcistica e di resistere a questo miraggio è una testimonianza della vostra forza e del vostro impegno per il vero calcio europeo. Ma ora è il momento di guardare avanti. Non possiamo rimanere distratti dalle illusioni del passato se vogliamo concentrarci per rendere il 2021/22 la più grande stagione di sempre. Abbiamo una nuova competizione per club da accogliere nella famiglia del calcio europeo, la UEFA Europa Conference League che vedrà più club dare il loro contributo alla diversità e all’esperienza delle competizioni UEFA per club. Il nuovo formato della UEFA Women’s Champions League spingerà ulteriormente il calcio femminile europeo per club in tutto il mondo e sarà fonte di ispirazione e orgoglio per tutti i tifosi. La speranza rimane viva e alimenterà le fiamme della passione calcistica nella prossima stagione. Se la stagione 2020/21 è stata davvero impareggiabile ed eccezionale, grazie alla nostra reciproca determinazione, impegno e risolutezza, sono certo che possiamo rendere il 2021/22 straordinario".