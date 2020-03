Cedere il Milan? No, anzi: Elliott all’assalto di Twitter

Elliott compra Twitter?

MILANO – Secondo quanto riportato dalle maggiori testate giornalistiche statunitensi, Twitter ha stretto un’intesa con Silver Lake e Elliott che consente al suo CEO, Jack Dorsey, di restare in carica. Lo stesso Dorsey, infatti, avrebbe annullato il suo viaggio in Africa per gestire direttamente l’affare con Elliott; il fondo di Singer, già proprietario del Milan e socio di TIM, ha investito circa un miliardo di dollari acquistando il 4% delle azioni di Twitter e permettendo ad un suo socio, Jesse Cohn, di entrare a far parte del cda del social network.

Come riporta firstonline, Elliott, "che figura tra i principali sostenitori di Donald Trump, ha cercato di promuovere un cambio al vertice della società di San Francisco: via Dorsey, dentro un manager che potesse lavorare full time per far crescere l'azienda senza ulteriori "distrazioni". L'iniziativa è stata intrapresa dopo l'annuncio di Dorsey – che amministra anche la società Square – di volersi trasferire temporaneamente in Africa, una mossa che era stata male accolta dagli investitori". Nella giornata di ieri, però, tutto è rientrato, con Dorsey che ha conservato la poltrona di CEO di Twitter (per il momento) e i fondi Elliott e Silver Lake a gestire buona parte delle azioni del social network.