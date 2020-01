Cecchi: “Ibrahimovic per me non sta giocando bene, mi sembra legnoso…”

MILANO – Stefano Cecchi, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto la sua su Ibra e il Milan: “Ibrahimovic per me non sta giocando bene, mi sembra legnoso. Ha sbagliato un gol clamoroso ieri nel recupero. Eppure con lui il Milan gioca meglio perché catalizza l’attenzione e le responsabilità, la squadra ne risente in positivo”.