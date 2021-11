Ceccarini: “Milan e Kessie molto lontani, Maldini forte su Faivre”

Niccolò Ceccarini ha parlato della squadra rossonera e del mercato che verrà. Non solo lui si è espresso sul Milan

Il noto giornalista di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini ha parlato in generale di Serie A e più nello specifico di Milan: “Franck Kessié e il Milan sono sempre molto lontani. I contatti tra Maldini e Massara e il suo agente Atangana stanno proseguendo ma le parti ad oggi sono davvero distanti. Il club rossonero si è spinto quasi a 6,5 milioni di euro mentre la richiesta si aggira intorno ai 9. Su queste basi è praticamente impossibile trovare un punto di incontro e quindi serve che il giocatore faccia un passo indietro. Se così non sarà l’addio è praticamente certo. Di Pioli invece abbiamo già parlato. Il tecnico vuole aprire un ciclo, la società è felicissima del suo lavoro e quindi il rinnovo fino al 2024 arriverà senza problemi. Il Milan intanto è tornato a muoversi anche su Faivre. L’esterno del Brest in una recente intervista ha spalancato le porte ad un suo arrivo in rossonero ma per eventualmente tentare un affondo Maldini e Massara devono trovare una sistemazione per Castillejo".