Ceccarini: “Milan pronto all’assalto per il centrale”

MILANO – Durante il suo editoriale per TMW Niccoò Ceccarini ha fatto il punto sul prossimo mercato delle italiane. Ecco cosa ha scritto sui rossoneri: “Il Milan invece è pronto a partire all’assalto del difensore centrale. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno sondando il mercato e il giro d’orizzonte è quasi concluso. Negli ultimi giorni si è riaccesa la pista che porta a Ozan Kabak dello Schalke 04, che il Milan aveva cercato di prendere sul finire della scorsa sessione. I costi sono alti, la valutazione è sui 25 milioni di euro ma le intenzioni dei rossoneri sono altre: offerta non oltre i 15 milioni di euro. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e anche dalla pretese del club tedesco. La crisi economica che sta investendo anche il mondo del calcio potrebbe convincere lo Schalke ad accettare una proposta su queste basi. Ai primi di dicembre tutto sarà molto più chiaro. Il Milan sta seguendo con forte interesse anche la crescita di Matteo Lovato, classe 2000, che il Verona ha preso dal Padova. L’operazione sarebbe molto interessante, dopo poche partite di serie A ha dimostrato di avere ottime qualità e Juric non ha avuto problemi a farlo diventare subito titolare. È chiaro che qui le cifre sarebbero un po’ più basse. Il Milan ci sta pensando”.