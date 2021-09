Castillejo resta al Milan: cessione rinviata a gennaio

Il trasferimento di Samu Castillejo al CSKA Mosca è saltato. Ecco le ultime sulla trattativa con il club russo

Redazione Il Milanista

Oggi si chiude il mercato per i club russi. Una brutta notizia per il Milan che sperava di piazzare all'ombra del Cremlino Samu Castillejo. Il giocatore spagnolo è infatti fuori dal progetto tecnico e tattico di Stefano Pioli.

Il classe '95, ormai alla terza stagione a Milanello, la scorsa stagione non è riuscito a mantenere il posto da titolare e soprattutto non è mai riuscito a trovare una buona continuità. Merito (o colpa) anche di Saelemaekers che ha sfruttato al meglio le occasioni avute da Pioli, che gli sono valse la convocazione in Nazionale, dove domenica ha anche trovato il primo gol.

Nella giornata era rimbalzato dalla Russia il rumors di una fase di stallo per la trattativa. A rivelarlo il portale eurostavka.ru che sottolineava come il CSKA Mosca volesse l'esterno ex Villarreal in prestito gratuito mentre il Milan avrebbe chiesto un milione di euro per il prestito oneroso. A fare la differenza, alla fine, sarebbe potuto essere la volontà di Castillejo di cambiare aria e club...

Castillejo rimane al Milan

Spesso nel calcio, soprattutto verso la chiusura del mercato, la volontà di un giocatore di cambiare maglia risulta decisiva. Un po' come successo in Italia con Ronaldo che a pochi giorni dal gong finale ha "imposto" alla Juve il trasferimento al Manchester Club, suo ex club.

In questo caso però la volontà di Samu Castillejo era si quella di giocare ma in Italia o in Spagna. Lo spagnolo non si è convinto della bontà del campionato russo e ha preferito non forzare la mano e restare al Milan, dove è chiuso da Saelemaekers e, ipoteticamente, anche da Florenzi. La cessione del classe '95 è dunque rinviata a gennaio.

Ma il numero 7 rossonero non ha troppe colpe sul mancato trasferimento: infatti il club russo e il Milan non hanno trovato l'accordo rimanendo, entrambi, sulle proprie posizioni