Milan, ecco quanto Castillejo tornerà a disposizione di Pioli

Samu Castillejo si è infortunato durante il match di sabato sera contro il Bologna. Ecco quando tornerà a disposizione

Venerdì pomeriggio, durante la conferenza stampa pre Bologna, Stefano Pioli si è espresso così su Samu Castillejo: "l'ho visto bene in settimana, è disponibile e deciderò domani". E al Renato Dall'Ara lo spagnolo ex Villarreal è partito, a sorpresa, dal primo minuto di gioco.

Una partita, la numero 100 di Stefano Pioli in rossonero, che il Milan ha vinto con tanta sofferenza. I rossoblù, nonostante l'inferiorità numerica, hanno venduto carissima la pelle tanto da passare addirittura in vantaggio, nonostante il doppio svantaggio iniziale. Alla fine, complice anche una seconda espulsione, il Milan si è presa la vittoria.

Il secondo tempo del match contro il Bologna però è iniziato subito con un cambio. Pioli ha dovuto lasciare negli spogliatoi lo spagnolo che, negli ultimi minuti di gioco, aveva accusato un fastidio al muscolo. Un nuovo infortunio e un nuovo problema per il Milan che sperava di aver recuperato l'iberico per i prossimi impegni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport lo spagnolo dovrà stare lontano dai campi di gioco per almeno un mese. Calendario alla mano, questo fa pensare che l'ex Villarreal tornerà in campo solo dopo la prossima sosta per le Nazionali. La buona notizia è che durante la pausa Castillejo potrà procedere al percorso di riatletizzazione per ricominciare a correre a Milanello.