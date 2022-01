Castillejo potrebbe restare al Milan, salta l’affare con il Valencia

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da Tuttosport, sarebbe saltata la trattativa tra il Milan ed il Valencia per Samu Castillejo.

Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato invernale, tutte le società stanno correndo ai ripari per apportare in rosa gli ultimi tasselli. I rossoneri in questa sessione di mercato hanno acquistato il baby Lazetic, classe 2004, ex centravanti della Stella Rossa. Ci si aspettava di certo di più dal Milan che non ha saputo rispondere agli acquisti faraonici di Inter e Juventus ( Rispettivamente Gosens e Vlahovic). Il Ds Massara e Maldini hanno lavorato anche in uscita, Pietro Pellegri è volato a Torino e Samu Castillejo doveva far rientro in Spagna. Come conferma Tuttosport infatti, la trattativa tra il Valencia ed i rossoneri sarebbe saltata. Anche stavolta, quindi (salvo colpi di scena), Castillejo non ha trovato la sistemazione voluta. La squadra spagnola ha preferito virare su Bryan Gil del Tottenham, dunque Samu è destinato a rimanere a Milanello fino al termine della stagione.