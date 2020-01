Castellazzi: “Donnarumma? Un ’99 che è già veterano…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Luca Castellazzi, ex portiere italiano, ha parlato dei principali portieri italiani: “Sirigu gioca nel Torino ed è meno in vista. Anche lui sta facendo campionati di altissimo livello. Mi piace Meret, mi dispiace che sia stato il momento negativo del Napoli a metterlo in secondo piano. ha avuto anche prestazioni di livello. Donnarumma è quasi un veterano, anche se è un ’99. mancini è stato abbastanza chiaro anche per le gerarchie. ma come scegli, scegli bene lì. La scuola italiana ha dato sempre soddisfazioni”.