Cassano: “Balotelli è ancora l’attaccante italiano più forte in circolazione”

"Balotelli? Io sono convinto che lui sia forte. Se tu mi dici chi è l'attaccante italiano più forte che c'è, io ti rispondo Balotelli. Immobile? Giocare a calcio non vuol dire solo fare gol. Balotelli, nelle sue pazzie, è più tecnico e più forte di lui. Io lo chiamerei in Nazionale. Io lo conosco bene, è un ragazzo per bene. Non avere la testa significa fare una vita sbagliata e lui non è così. Al Sion ci è finito perché manda a f.....o le persone e perché aveva meno talento di me. Lui è fortissimo. Se trova l'ambiente giusto, con il giusto allenatore che capisce che sa che può litigare con lui, allora può tornare in alto. Se ti affibbiano un'etichetta è difficile da levare. Se trovi la Fiorentina di turno, che gioca un calcio bellissimo e ha bisogno di un attaccante, in un ambiente come quello, lo prendo subito". Queste le parole di Cassano.