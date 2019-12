Cassano: “Ibra farà la differenza, ma l’80% della rosa non è da Milan”

Ibra al Milan, parla Cassano

MILANO – Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, si è così espresso a SkySport24 sull’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Mi aspettavo di rivederlo al Milan: è affezionato alla città, è legato al Milan. Parliamo, dopo Ronaldo e Van Basten, del nove più forte degli ultimi trent’anni. Solo Messi ha vinto più di lui, ha quasi trentanove anni ma è un Fenomeno, farà la differenza e ne sono certo. Parliamo di un ragazzo che ha fatto 53 gol in 56 partite in America: è andato in MLS dove c’è poca qualità ma dove corrono tanto. Ha una testa impressionante, non per questo ha vinto 33 titoli. Oggi l’80% di questa rosa non merita di giocare nel Milan, è una società che merita giocatori diversi ma Zlatan li spronerà comunque”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live