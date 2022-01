Caso Robinho – La Procura di Milano prepara la richiesta di estradizione

La Procura di Milano è al lavoro per preparare la richiesta di estradizione per l'ex Milan Robinho e Ricardo Falco, colpevoli dei fatti del 22 gennaio 2013

Gli avvocati del brasiliano, naturalmente, hanno presentato ricorso facendo forza sulla consensualità del rapporto. Un'ipotesi respinta dal Giudice a seguito delle chiamate in cui Robinho ha raccontato dello stupro al telefono: “Sto ridendo perché non mi interessa, la donna era ubriaca, non sa nemmeno cosa sia successo”. E come se non bastasse le registrazioni ambientali hanno confermato che il brasiliano e il suo amico si fossero messi d'accordo sulle dichiarazioni da fare agli inquirenti.

Una sentenza che rende tutti felici se non fosse che i due colpevoli non possono essere estradati in Italia. La Costituzione brasiliana del 1988 infatti vieta l'estradizione dei brasiliani e, se non bastasse, il trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra Brasile e Italia, firmato nel 1989 e tuttora in vigore, non prevede l’applicazione in territorio brasiliano di una condanna imposta dalla giustizia italiana. L'unica possibilità per portarli nelle patrie galere è quello di trovare i due all'estero. Ma affinché questo sia possibile lo Stato italiano deve emettere un mandato d’arresto internazionale che potrebbe essere eseguito, ad esempio, in qualsiasi Paese dell’Unione Europea.