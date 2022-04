Casiraghi a Sky: “Pioli sta facendo un ottimo lavoro, sullo scudetto…”

Pierluigi Casiraghi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la lotta scudetto.

Nel posticipo serale il Milan sarà ospite all'Olimpico di Roma nella sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Una gara importanti per le ambizioni scudetto dei rossoneri, costretti a rispondere ai nerazzurri, che ieri si sono imposti per 3-1 contro la Roma di Jose Mourinho. Ora Inzaghi è tornato in testa alla classifica a parità di partite. Una lotta a due per il titolo che resta viva ed equilibrata a cinque giornate dal termine, con il Napoli che si è defilato dopo i risultati negativi delle ultime settimane. Gli uomini di Pioli non possono permettersi passi falsi perché i nerazzurri continuano a vincere e sembrano aver ritrovato la miglior condizione di forma.