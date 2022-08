Casini: “Serie A rinviata per il caldo? No, si inizia il 13 agosto!”

Manca sempre meno all’inizio del nuovo campionato di calcio e le varie società sono al lavoro per arrivarci nel migliore dei modi. Le squadre si sono rafforzate, soprattutto dopo aver visto l’alta competizione dello scorso anno, ma ci sono ancora delle settimane utili di calciomercato per migliorare le rose. A tal proposito Lorenzo Casini , presidente della Lega Serie A , ha preso la parola a margine dell’inaugurazione della mostra di Jago allo stadio Olimpico di Roma. Ai microfoni di Sky Sport Casini ha parlato della ripresa del campionato e di alcune novità introdotte a partire da questa stagione. Ecco di seguito le sue dichiarazioni:

Sull’imminente inizio della Serie A e sulla preparazione in corso delle varie squadre: “Al momento sono tutti concentrati sulla preparazione, la pausa Mondiale è un problema che riguarda non solo l’Italia ma tutti gli altri Paesi. Per ora percepiamo solo entusiasmo e grande voglia di iniziare”.