Casini: “Il Comune ha deciso di demolire San Siro. Le due milanesi…”

L’amministrazione comunale ha votato per la demolizione:“Credo che gli stadi, al di là del loro valore artistico e culturale, sono quasi delle industrie per gli standard che devono rispettare. Il rischio poi di avere un approccio troppo conservativo è di penalizzare troppo le generazioni future. Se la scelta fatta dall’amministrazione comunale e dalle società è quella della demolizione non vedo perché non essere favorevole all’iniziativa. Purché Milan e Inter siano dotate di uno stadio all’altezza dei risultati che li attendono”.