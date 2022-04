Per il prossimo anno Casale è uno dei profili accostati al Milan

Nicolò Casale è uno dei nomi per quanto concerne il mercato rossoneri in vista della prossima stagione: il profilo e le parole

Paolo Maldini continua a guardarsi attorno per rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione e uno dei nomi sondati è quello di Nicolò Casale dell'Hellas Verona. Proprio il difensore della squadra clivense ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e sull'Italia ha detto: "Sicuramente ci sarà un cambiamento anche in Nazionale. Lo hanno dimostrato i ragazzi anche contro la Turchia in amichevole. Ha provato i giovani e hanno dimostrato di poterci stare: ci ho giocato in Under 21. So bene quanto possano dare, l'uscita dal Mondiale può dare una scossa importante".

Sui pochi giovani italiani che giocano

"Il problema secondo me è questo: talenti ci sono in Italia, senza dubbio, ma devono avere la possibilità di giocare e sbagliare, per crescere e dimostrare di poter stare nei grandi club. I paragoni con Bastoni? E' il primo anno che gioco lì in quella posizione, con Dionisi il modo era totalmente diverso di giocare. In questa stagione mi ha completato come modo: il paragone con Bastoni come modo... E' simile: lui ha molta qualità, è mancino però. Gioca a sinistra e vede molte più giocate, io sono destro e sono forse più limitato ma il paragone ci può stare".

Sulle voci di mercato

"Essere accostato a grandi squadre come il Milan fa piacere. Però io ho l'obiettivo di finir bene qui, ho rinnovato fino al 2026 ed è un grande traguardo. Sono cresciuto qua, giocare per la squadra della mia città è un grande traguardo. Voglio finire al meglio la stagione e poi si vedrà: le cose vengono anche col gioco della squadra. Meglio va, più valorizzi i giocatori e poi ci sono tante cose che possono succedere da qui a giugno. Finisco bene questa stagione e poi ci penseremo".

Sul ruolo che predilige

"Avendo giocato in tutti i modi da difensore, sono pronto a tutto. Sono cresciuto a quattro, con Zanetti al Sudtirol giocavo da centrale nei tre. Poi a quattro con Dionisi, ho giocato con tutti i moduli: mi ha completato questa stagione, sono pronto a qualsiasi cosa. Modello? Negli anni scorsi sono sempre stato affascinato da Bonucci. Per come impostava, soprattutto, da grande difensore. Adesso, in questa stagione, sono rimasto sorpreso da Skriniar: giocando a tre, come noi, è uno dei centrali più forti in Italia. Fisicamente, tecnicamente, lo seguo molto".

Su chi vince lo Scudetto

"Come rosa penso l'Inter, anche se è molto equilibrato. Il Milan è una grande squadra ma l'Inter ha qualcosa in più, anche se non vuol dir nulla: bastano due-tre gare che ti gira male e ti perdi". Queste le parole di Casale.