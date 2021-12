Rossoneri- Venduta “Casa Milan” ad un fondo immobiliare

Casa Milan è appena stata ceduta ad un fondo immobiliare, ovvero Inarcassa Re, che comunque permetterà di ospitare i rossoneri.

I rossoneri hanno venduto "Casa Milan" al fondo immobiliare "Inarcassa RE" . Gli acquirenti hanno reso noto con un comunicato ufficiale nel loro sito l'operazione appena conclusa. Casa Milan era stata acquistata lo scorso 23 Febbraio. La società rossonera però continuerà ad utilizzarla come sede e rimarranno aperti anche il Museo Mondo Milan, Milan Store, Milan Bistrot ed anche la biglietteria.

Vediamo la nota ufficiale del fondo immobiliare:" Il comparto Uno del Fondo Inarcassaisto RE, fondo immobiliare gestito da Fabrica SGR ed interamente sottoscritto da Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), ha acquisito l'immobile noto come "Casa Milan". Non soltanto moderno headquarter dello storico club sportivo, ma anche luogo aperto alla cittadinanza, ai tifosi e a tutti gli appassionati sportivi che ospita Museo Mondo Milan, il Milan Store, la biglietteria e Casa Milan Bistrot".