Milan, aumentano le pretendenti per Carvalho: la situazione

Nella corsa per Fabio Carvalho del Fulham si è inserita un' altra conoscenza della Serie A, ma anche una big della Premier

I club dei campionati di Serie B sono un'opportunità per i giovani calciatori per crescere. Molti grandi calciatori infatti sono partiti proprio dalle serie minori, dove hanno avuto l'opportunità di giocare con continuità e di mostrare tutte le loro qualità. Le giovani promesse hanno bisogno di giocare senza eccessive pressioni e responsabilità, che molte volte possono rischiare di bruciarli. I top club europei monitorano molto da vicino l'andamento stagionale dellepromesse che militano nelle seconde categorie. Con lo scopo di prelevarle nel caso reputino di essere finalmente pronte al grande salto. Uno dei profili più interessanti è Fabio Carvalho, trequartista classe 2002 del Fulham inChampionship. Il ragazzo in questo avvio di stagione ha fatto vedere buone cose, realizzando 3 goal ed 1 assist in sole 7 partite.

Il classe 2002 è in scadenza a fine stagione ed ha già comunicato alla società la volontà di non rinnovare il contratto. Molte squadre europee hanno messo nel mirino Carvalho da tempo: tra queste anche il Milan e la Roma. Nella corsa per aggiudicarsi il centrocampista offensivo si è aggiunta un' altra conoscenza di Serie A : il Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei sono grandi estimatori del ragazzo che ha doppia cittadinanza: sia inglese che portoghese, e sono pronti a sfidare la Roma ed il Milan per aggiudicarsi il calciatore.

Il procuratore del 19enne, Jorge Mendes, starebbe cercando di spingere Carvalho verso la Premier League. Tra i club inglese interessati al ragazzo troviamo proprio il Liverpool, il quale potrebbe essere una grande concorrente per le italiane per via delle sue maggiori possibilità economiche. Nonostante l'inserimento di grandi club, le società italiane non intendono farsi da parte, ma dovranno accelerare le pratiche se vorranno acquistarlo. Maldini è da sempre molto attento alle giovani stelle europee. Ed inoltre Elliot ha dato il via libera ad investire sui giovani profili.