MILANO – “Locatelli, Berardi e Boga li abbiamo tenuti volentieri e valgono sempre di più, almeno 140 milioni. Strappare Locatelli al Milan. La nostra spesa maggiore per un giovane in cui credevano in pochi. Da milanista il patron Squinzi aveva puntato molto su questa operazione: ha fatto in tempi a godersi la sua ascesa“, così l’a.d del Sassuolo Giovanni Carnevali ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.