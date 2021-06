Carnevali: “Il Milan non ci ha chiesto Berardi”

Ecco le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali all'inaugurazione del calciomercato

Sull'interesse della Juventus per Manuel Locatelli: "Esattamente come nello scorso anno, il ragazzo ha molte richieste e Euro 2020 si sta rivelando una bella vetrina, soprattutto per le squadre straniere. In questi giorni faremo le giuste valutazioni. La Juventus è l'unica squadra italiana che ce l'ha chiesto, abbiamo già avuto dei contatti, ma in questo momento c'è grande competizione per Locatelli e si tratta di un'operazione non semplice. Arriverà il momento per tutti di fare le scelte migliori. 40 milioni non bastano? L'altro giorno non scherzavo, perché le trattative che stiamo portando avanti sono su questi valori e con l'Europeo stanno crescendo".