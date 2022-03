Carnevali su Berardi: “Disposto a parlare con tutti, ma le offerte..”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ospite di Sky Sport del futuro di Domenico Berardi (seguito anche dal Milan) e non solo.

CESSIONI PESANTI IN ESTATE – «E’ un bel problema, dovremo lavorare tanto nel periodo estivo. Richieste ce ne sono. Noi come società portiamo avanti un progetto da dieci anni. Il dottor Squinzi voleva mantenere la categoria e i conti in ordine. Ovvio che per questo secondo aspetto bisogna fare qualche cessione. Per il mercato prossimo vorremmo mantenere un’ossatura, non abbiamo necessità di vendere ed è importante. Se ci sono offerte devono essere congrue, ma non ci priveremo di 4 o 5 giocatori tutti insieme. Poi tutto può accadere, ma ad oggi ribadisco che potremmo anche tenerli tutti. Non siamo una società che deve vendere e magari potremmo anche alzare l’asticella pure noi».