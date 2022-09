Pellegatti: “Mi fido di Balla-Tourè è un nazionale, ed andrà al Mondiale”

Su Ballo-Touré: “Bisognerà capire le condizioni di Theo Hernandez, soprattutto vedere il grado della lesione. Vedremo se basteranno questi giorni di sosta. La discriminante è capire se entro metà o fine settimana prossima possa ricominciare ad allenarsi. Se fosse martedì o mercoledì potremmo averlo addirittura già ad Empoli. In caso fosse giovedì o venerdì, magari lo avremo contro il Chelsea. Riguardo alla domanda la mia risposta è si, mi fido di Ballo-Touré! È un nazionale senegalese che andrà al Mondiale. Molti ricordano solo l’errore con l’Inter, come ho paura possa accadere con Dest. Invece ricordo anche buona partite, come contro il Napoli”

Sul reparto offensivo del Milan: “Sono stati forse leggermente sottovalutati gli infortuni di Origi e Rebic, ma vorrei aspettare e vedere fino al 13 novembre prima di fare conclusioni. Se entro quella data la situazione del reparto dovesse rimanere così il Milan potrebbe muoversi sul mercato anche a gennaio. Un nome possibile è quello di Armando Broja, del Chelsea, titolare lo scorso anno al Southampton. Nel caso in cui i problemi di Origi persistano può essere un’alternativa per gennaio, ma mi auguro di no. Ma penso che non si voglia investire molto perchè il prossimo anno il grande investimento sarà un grande centravanti.