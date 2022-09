Pellegatti: “Ibra uno dei più grandi centravanti della storia. Sull’ Europa…”

Martedì abbiamo assistito alla gara tra Salisburgo e Milan, conclusa con il risultato di 1-1. Come giudica la prestazione dei ragazzi e c’è qualcosa che cambierebbe in questa squadra?

“Risponderei come Stefano Pioli, che ha parlato di una partita discreta, ma per battere squadre di livello internazionale bisogna giocare una partita ottima. Sul piano tecnico non è stato un Milan brillante, ma dobbiamo tenere conto anche della qualità dell’avversario. Un avversario che non perde in casa da 35 partite, quindi che tra le proprie mura si sa esaltare. Il Milan avrebbe potuto giocare un po’ meglio, ma probabilmente hanno influito le fatiche psicofisiche del match contro l’Inter”.