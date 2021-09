Cardone: “Milan-Lazio complicata, ma sarà una bella partita”

Ecco l'analisi dell'ex centrale del Milan Federico Cardone in vista del big match dei rossoneri contro la Lazio

In vista del big match di domenica pomeriggio , contro la Lazio, è intervenuto, ai microfoni di MilanNews.it, l'ex difensore rossonero Giuseppe Cardone. Ecco le sue parole:

Sei punti nelle prime due partite, ora la prima grande sfida di questo campionato contro la Lazio. Che partita si aspetta da parte del Milan? - "Mi aspetto una partita complicata, ma nelle prime due partite mi ha dato una buona impressione. Anche la Lazio me l'ha data, però il Milan non mi sembra che abbia smarrito le linee guida dello scorso campionato con una squadra organizzata e riconoscibile. La Lazio, invece, ha un allenatore nuovo che conosciamo tutti. Credo che possa essere veramente una bella partita, poi è chiaro che il tifoso del Milan si augura che il Milan possa vincere. Penso che sotto l'aspetto dello spettacolo possa essere una bella partita".

Con la positività di Giroud, si aspetta Ibrahimovic titolare contro la Lazio o Leao adattato? - "Da fuori mi piacerebbe vedere Ibra, ma in realtà non sappiamo quale siano le sue reali condizioni. Bisogna anche considerare che il Milan avrà dieci giorni di fuoco e sfiderà Lazio, Atletico e poi la Juventus. Quindi se ho la possibilità di far entrare Ibrahimovic con un po' più di calma è meglio".