Sindaco S.S.Giovanni: “Visita di Cardinale positiva, ha visto l’area dello stadio”

Il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano si dice positivo riguardo alla possibilità di un nuovo stadio per il Milan nel suo comune

Franco Ordine ha parlato a TMW Radio e ha detto: "Più che un cambio di proprietà è una partnership. Allora perché Elliott sceglie Red Bird? Per i risultati che il fondo americano, come Elliott, si è specializzato nel migliorare i ricavi, che è la parte decisiva per consentire al club di aumentare gli investimenti e migliorare le performance. Questo in Italia è visto come qualcosa di strano. Cosa vuole dire partnership? Che tutto quello che ha acquisito in esperienza Elliott rimane patrimonio del Milan e che il modello sarà sempre questo, ma si miglioreranno altre voci, come quella dei ricavi. Poi si dovrà riconfermare il comparto tecnico, ossia Maldini e Massara, per condividere anche i piani di mercato, che prevedono i rinnovi di Leao, Tomori e così via. Poi lo studio approfondito del dossier stadio. L'impressione è che RedBird voglia spingere decisamente per fare lo stadio solo del Milan a Sesto San Giovanni". Queste le sue parole a TMW Radio.