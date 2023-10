Cardinale: “Stadio? San Donato sarà il luogo in cui lo faremo. Su Zlatan…”

Dopo aver ritirato il premio Da Vinci per la Finanza da parte della NIAF, Gerry Cardinale ha rilasciato queste dichiarazioni a ClassCNBC: Sul nuovo stadio: “Lo stadio è una cosa importante per il Milan e per i tifosi. Voglio dare ai...

Dopo aver ritirato il premio Da Vinci per la Finanza da parte della NIAF, Gerry Cardinale ha rilasciato queste dichiarazioni a ClassCNBC:

Sul nuovo stadio: "Lo stadio è una cosa importante per il Milan e per i tifosi. Voglio dare ai tifosi la prossima scala del calcio europeo. Se lo faremo con successo avrà un grande impatto anche sull'Italia. San Donato sarà il luogo in cui lo faremo. Tempistiche? Sarà un progetto quinquennale".

Su Ibra: "Zlatan è una leggenda. Lo sto conoscendo, mi piace molto, è un leader nato. Abbiamo bisogno di più leader intorno a noi. Amo le persone che eccellono e che sanno restituire quello che hanno ricevuto. Abbiamo una squadra giovane, credo che uno come Ibra potrebbe essere molto efficace sia come consigliere per me, sia come leader per tutta la squadra. Dipende da lui, ma ne stiamo parlando. Credo ci siano molti vantaggi per noi".

