Cardinale è pronto per tornare a San Siro / Ecco la data definitiva

Jerry Cardinale è pronto per tornare ad assistere al suo Milan. Il patron dei rossoneri non vede l'ora di poter vedere dal vivo la squadra

Cardinale non vede l'ora di poter tornare in quel di San Siro ed assistere al suo Milan. Il patron dei rossoneri sta seguendo la squadra dall'America e non può fare altro che essere soddisfatto per la grande partenza delle ultime settimane. Se togliamo il derby, alla fine il team ha sempre rispettato le aspettative ed ora vola in classifica.

In queste ore è emersa la data ufficiale del ritorno del patron in Italia. Salvo clamorosi colpi di scena il business man americano è pronto per fare presenza sulle tribune nel corso del match di Champions più importante per il club di Milano, quello contro il Paris Saint Germain.

La partita è fondamentale e di conseguenza la squadra ha bisogno di un supporto extra nel corso di quella settimana.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.