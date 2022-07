Cardinale alla caccia di investitori: spunta il proprietario dei Sacramento!

Cardinale ha voluto fare le cose (troppo) in grande. E ora rischia di rimanere in mutande! In suo soccorso c'è il proprietario dei Sacramento

Redazione Il Milanista

Nonostante il recentissimo cambio di proprietà, il Milan sembra non navigare in acque tranquille. Di solito si dice che con la nuova proprietà arrivano gli investimenti, gli acquisti importanti e, banalmente, i soldi. Il trend però non sembra quello tanto decantato. Tutt'altro. Gerry Cardinale ha fatto la bella faccia, presentandosi come il "buon samaritano" agli occhi dei tifosi e, soprattutto, dei dirigenti. E il colloquio avuto a tu per tu con l'ex bandiera milanista Paolo Maldini ne è un chiaro esempio. Già, ma i soldi quando arrivano? Ci sono? E se sì, quanti sono?

Non a caso il rinnovo del mitico tandem rossonero ha tardato ad arrivare, con la firma arrivata a pochi minuti dal gong. I motivi principali del rinvio del rinnovo non so di certo legato allo stipendio di Maldini e Massara, tutt'altro. Riguardavano l'autonomia decisionale ma anche e soprattutto il budget da poter disporre per il mercato e per poter imbastire le strategia di crescita futura. E Cardinale non è mai stato tanto chiaro a riguardo, tant'è che non ha mai precisato quale sia il budget a disposizione per il mercato rossonero. Insomma, una situazione poco chiara e dai contorni non molto delineati.

Ad aiutare il Diavolo sarebbe spuntato un nuovo investitore, l'indiano Vivek Yeshwant Ranadivé. Il magnate è un nome piuttosto conosciuto nel mondo dello sport: si perché dal 2013 è il proprietario della franchigia Nba Sacramento Kings. E con risultati magnifici a livello finanziario. Ranadivé infatti è riuscito a trasformare in soli nove anni il valore dei Sacramento: dai 534 milioni di dollari ad una valutazione attuale di oltre 2 miliardi di euro secondo Sportico. Una trasformazione ai limiti dell'immaginabile: i tifosi - Cardinale soprattutto - sperano di ripetere l'esperimento con il Diavolo. Non vede l'ora il capo di RedBird, anche perché deve trovare necessariamente un investitore: 1,2 miliardi di euro entro settembre 2022 non si pagano mica da soli. E per Gerry è una missione al limite dell'impossibile, per questo ha bisogno di un aiuto. Di un super aiuto da colui che ha provato ad acquistare il Chelsea senza riuscirci. Milan, tieniti pronto: arrivano i big money poi li compri tutti tu!