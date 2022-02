Caputo a DAZN: “Tomori difficile da superare: ma sappiamo cosa fare”

Ecco le parole di Ciccio Caputo ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan VS Sampdoria, anticipo delle 12.30 della 25a giornata

Nel prepartita di Milan-Sampdoria è intervenuto ai microfoni di DAZN Ciccio Caputo. Ecco le sue parole: “Io penso che in Serie A ci sono tanti difensori forti, la difesa del Milan è forte. Tomori sta sorprendendo tutti. Forte, rapido, cattivo nell’uno contro uno. Non è mai un difensore facile da affrontare. Abbiamo preso le giuste precauzioni e cercheremo di mettere in difficoltà anche il Milan”.