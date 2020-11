Capozzo a MTV: “Pareggio in campo, ma abbiamo battuto il fantasma del Lille”

MILANO – Il giornalista Toni Capuozzo è intervenuto al programma televisivo L’Inferno del Lunedì, in onda sul canale tematico di Milan Tv. Ecco cosa ha detto sul match di domenica sera: “Ogni partita è una storia a sé e gli episodi sono molto importanti. Credo che sia difficile parlare della partita col Verona senza parlare della partita con il Lille. È ovvio che abbiamo sperato che si girasse subito pagina, quello che mi ha più soddisfatto della partita con il Verona è che lo abbiamo fatto. Siamo andati sotto di due in modo diverso, abbiamo reagito bene allo svantaggio. Forse siamo stati poco lucidi in qualche momento. Abbiamo pareggiato contro il Verona ma abbiamo vinto il fantasma del Lille”.