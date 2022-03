Capone a MTV: “Prima parte di stagione deludente, ma ci siamo ripresi”

Ai microfoni di MilanTv è intervenuto il fantasista rossonero Andrea Capone. Ecco le sue parole in vista del match di Napoli

In vista del match del Campionato Primavera 1 tra Napoli e Milan è intervenuto a Milan Tv il fantasista della formazioni di Mister Giunti Andrea Capone. Ecco le sue parole:

ATALANTA – "È stata una delle prestazioni più brutte fino ad adesso, sembrava di essere tornati a settembre-ottobre in quel brutto periodo. È mancata un po’ la fiducia, la voglia di giocare, la personalità soprattutto dal basso. A livello fisico eravamo un po’ stanchi, martedì ci siamo detti subito di archiviarla e siamo tornati ad allenarci forte. Domenica dobbiamo fare una prestazione totalmente diversa"

NAPOLI – "Dobbiamo assolutamente reagire e portare a casa i tre punti. È una partita che può darci una svolta importante. Ci saranno altri scontri diretti e loro hanno due partite in meno quindi non possiamo fallire. Mi aspetto una partita molto aggressiva, giocata tanto sulle seconde palle. Noi dovremo imporci a fare il nostro calcio".

RISULTATI – "Non siamo preoccupati perché i risultati hanno dimostrato che nel periodo in cui abbiamo giocavamo ogni tre giorni abbiamo fatto tanti punti. Ci prepareremo al meglio, siamo una buona squadra e pensiamo a noi".

SQUADRA – " Parliamo lo stesso calcio, abbiamo mezzi tecnici molto importanti. Abbiamo fatto una prima parte di stagione molto deludente che nessuno di noi si aspettava. Ci siamo ripresi e ora siamo lì. Queste partite saranno determinate, noi dobbiamo puntare ad arrivare più in alto possibile".

CRESCITA INDIVIDUALE – "A livello di prestazione sono contento, mi sta mancando un po’ il gol. Sono stato sfortunato per pali e qualche parata. Mi manca questo tassello per fare il salto di qualità. Sono convinto dei miei mezzi e credo di essere un giocatore di buona prospettiva, un pizzico di concretezza in più mi farebbe fare un passo di qualità enorme che potrebbe cambiare la mia carriera".