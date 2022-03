Capello: “Donnarumma non se la passerà bene a Parigi, eliminazione sua”

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato a Sky Sport dell'errore di Donnarumma. Sentite le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l'ex tecnico Fabio Capello che ha commentato la sconfitta di ieri sera del Paris Saint Germain contro il Real Madrid analizzando l'errore di Gianluigi Donnarumma sul primo gol blancos. "Quanto prendi sottogamba una partita e cerchi di irridere l'avversario fai poi dare di più agli avversari e sei mezzo morto. Per un allenatore poi è difficile riprendere la squadra. Quando le mie squadre si rilassavano mi arrabbiavo tantissimo. Non so Donnarumma adesso come se la passerà a Parigi, l'eliminazione è sua. Quello di Benzema su di lui è fallo solo in Italia, non in Europa".

Ancora Fabio Capello sugli ultimi 15 minuti della squadra di Parigi

"15 minuti di regalo da parte del PSG che aveva la partita in mano. Poi hanno voluto esagerare, volevano umiliare il Real Madrid a casa loro. Con un errore poi è tornato fuori, ed ha castigato i francesi. Ancelotti? Camavinga ha fatto giocare meglio il Real Madrid e l'avanzamento di Modric ha fatto sì che gli spagnoli riprendessero in mano il gioco. Carletto ha fatto le scelte giuste, ha letto bene la partita dando equilibrio alla squadra. Sono contento per Benzema, Ancelotti mi ha sempre detto che è molto forte: aveva ragione lui". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove è intervenuto l'ex tecnico Fabio Capello che ha commentato la sconfitta di ieri sera del Paris Saint Germain contro il Real Madrid analizzando l'errore di Gianluigi Donnarumma sul primo gol blancos e non solo.

Anche l'ex rossonero Clarence Seedorf ha parlato

L'ex mediano rossonero ora è talent per Amazon Prime e ai suoi microfoni ha parlato di Mbappe dicendo: “Io non vedo Mbappé in questa squadra, perché devo togliere Vinicius. Cosa faccio, lo metto a destra per Asensio? Ok, allora ci sta. Benzema ha capito che la squadra aveva bisogno di lui più basso ed è sceso a metà campo. Mbappé questa cosa non lo fa ancora, Neymar lo ha fatto per cercare di riprendere in mano la partita. Forse ha bisogno di un altro ambiente per crescere ulteriormente”. Intanto dopo la papera di Donnarumma in Champions, i tifosi rossoneri lo demoliscono: "Apri il telefono e ridi pagliaccio!"<<<