MILANO – Fabio Capello è stato intervistato dal quotidiano Il Corriere della sera. Queste sono state alcune sue dichiarazioni sul Milan: “È lassù in classifica perché se lo merita – ha aggiunto l’ex allenatore in merito alla squadra rossonera – non deve sognare, ma pensare in grande. Ibra è un leader, non ci sono solo i suoi gol. Pioli un signor allenatore: idee e personalità”.