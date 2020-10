MILANO – Durante la sua intervista a “La Gazzetta dello Sport” Fabio Capello ha parlato degli obiettivi stagionali del Milan. Ecco le sue parole: “Se il Milan può davvero lottare per lo scudetto? In un campionato così incerto, ritengo che il Milan abbia le sue chance da giocarsi. La cosa importante è crederci: se tutti seguiranno l’esempio di Ibra, la squadra di Pioli potrà arrivare fino in fondo. La gestione dei momenti difficili sarà fondamentale“.