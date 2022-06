Capello: “Dybala al Milan? Secondo me sono soltanto chiacchiere”

In esclusiva al Corriere della Sera è intervenuto l'ex allenatore Fabio Capello che ha parlato del mercato e dei giocatori che potrebbero animarlo. Su una possibile trattative per Paulo Dybala al Milan questo è il suo pensiero: "Dybala al Milan? Non ci credo, non lo vedo. Un sacco di chiacchiere. Milan? La loro fortuna è avere uno come Maldini che può trasmettere a tutti quella continuità che ti fa venire voglia di azzannare il trofeo dell'anno dopo. Origi? Ha del talento, ma ha giocato poco. Deve tornare a dimostrare quello che era prima, mentre per Dybala come ho detto non ce lo vedo al Milan e non ci credo. De Ketelaere? Si parla e non si firma ancora". Queste le parole di Fabio Capello sul Milan.